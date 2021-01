21 gennaio 2021 a

a

a

Washington, 21 gen. (Adnkronos) - "Non abbiamo un secondo da perdere quando c'è da riportare questo virus sotto controllo. Per questo, oggi firmerò azioni esecutive per ampliare i test, somministrare i vaccini e riaprire in sicurezza scuole e imprese". Lo ha detto su Twitter il nuovo presidente americano Joe Biden, annunciando una serie di provvedimenti contro la pandemia del Covid-19.