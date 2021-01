Torinogioielli cresce del 710% iniziando il 2021 con un assortimento di diamanti per 12milioni di euro

21 gennaio 2021 a

(TORINO 21/01/2021) - Il periodo di Natale regala a Torinogioielli un enorme successo con riscontri estremamente positivi da parte della clientela: basti pensare che sui social network è stato toccato il tetto di 7 milioni 350mila utenti, con una crescita delle richieste, tra il 2019 e il 2020, del 710%. Feedback davvero interessanti per la gioielleria nata alla fine degli anni '40 del secolo scorso e ancora adesso portavoce e simbolo della bellezza dei gioielli artigianali del nostro Paese, frutto di dell'eccellenza orafa di questa

I numeri del successo

Numeri positivi, insomma, per il brand di Torinogioielli, che non a caso in vista del prossimo anno ha previsto un ampliamento dell'organico e nuove assunzioni. Gli ottimi riscontri fatti registrare dall'alta gioielleria italiana saranno, tra l'altro, sinonimo di molto lavoro per tanti orari del nostro Paese negli anni a venire. Sin dal 1949 Torinogioielli ha maturato una lunga esperienza nel settore, diventando un punto di riferimento per la produzione di montature in oro 18 carati. Tutte le creazioni artigianali del marchio, prima di essere proposte al pubblico, sono sottoposte a verifiche e collaudi severi in un laboratorio ad hoc in cui vengono impiegati strumenti avanzati. Il marchio presta la massima attenzione all'innovazione e all'eccellenza sin dalla ricerca e dalla selezione delle materie prime, come conferma la decisione di optare unicamente per diamanti naturali.

Torinogioielli: acquistare con fiducia

Chi si rivolge a Torinogioielli per l'acquisto di un gioiello ha l'opportunità di usufruire dell'assistenza di un vero esperto in diamanti, pronto a fornire tutti i consigli e tutte le informazioni necessarie per una scelta oculata. E anche nel caso in cui il cliente sbagli a comunicare la misura del gioiello, non c'è niente di cui preoccuparsi, poiché il gambo dell'anello verrà rifatto gratuitamente. E non è tutto, perché per un regalo ancora più memorabile è possibile richiedere e ottenere una confezione regalo sofisticata. La confezione viene realizzata interamente a mano in Italia, come si richiede per un gioiello che proviene dalla nostra tradizione orafa. Dentro la certificazione può essere incluso un messaggio scritto a mano per gli auguri: e tutto questo senza costi extra.

Le prospettive per il 2021

Nel ultimi mesi del 2021 Torinogioielli ha raggiunto picchi di 1.500 richieste al giorno, e la crescita non è destinata a fermarsi: nei prossimi mesi, infatti, è previsto un assortimento di pietre preziose e diamanti per un valore di circa 12 milioni di euro. E non è tutto, perché sempre nel 2021 Alberto Ferrari presenterà pubblicamente il nuovo modello Cuntrari da uomo: un'altra proposta da non perdere in un catalogo di altissima qualità. L'anello Cuntrari, disegnato proprio da Albero Ferrari, ha determinato un cambiamento radicale del modo in cui i diamanti possono essere indossati. La sua progettazione, figlia di una ricerca che è durata per ben due anni, ha portato a rivisitare il concetto del tradizionale anello solitario, che è stato reinterpretato in un'ottica moderna: una piccola grande rivoluzione, visto che per la prima volta nella storia si è deciso di incastonare al contrario un diamante. Una provocazione raffinata e al tempo stesso entusiasmante, figlia del genio creativo di Alberto Ferrari.

Il diamante al contrario di Cuntrari

Cuntrari è un anello che può essere considerato come la più forte e autentica espressione di un gusto ricercato ma comunque semplice, in linea con i trend del momento. La sua montatura mette in evidenza linee minimali e una notevole pulizia a livello estetico: doti messe in risalto da una lavorazione particolare dell'oro grazie a cui la naturale forma del diamante al contrario può essere messa in risalto ai livelli più elevati. Tutti i diamanti di Torinogioielli – giova ricordarlo ancora una volta – sono etici: il marchio supporta il Kimberley Process e usa unicamente pietre di provenienza tutelata e certificata in base agli accordi in essere. In pratica, si tratta di una certificazione che assicura che i guadagni derivanti dal commercio di diamanti non siano utilizzati per finanziare conflitti civili nelle zone di estrazione.

Acquisti sicuri

Qualunque sia il sistema di pagamento che si desidera utilizzare, sul sito di Torinogioielli si può essere certi di beneficiare dei più alti standard di sicurezza. Prima di effettuare il pagamento online il cliente viene indirizzato verso un server gestito da Paypal, secondo una procedura che serve a garantire sia chi vende che chi compra: tutti i dati relativi alle carte di credito sono crittografati e protetti. Volendo, comunque, si può anche eseguire un bonifico bancario segnalando il numero d'ordine nella casuale. Gli articoli che risultano danneggiati a causa della produzione vengono sostituiti da Torinogioielli a titolo gratuito. Il certificato di garanzia e autenticità che accompagna ogni gioiello indica la natura specifica e il peso esatto di ogni componente: serve a confermare la sua autenticità e il suo valore. La garanzia a vita non copre l'ossidazione, l'uso improprio e l'usura provocata dall'utilizzo.

Per saperne di più

Chi volesse ottenere più informazioni o scoprire da vicino il catalogo di Torinogioielli ha la possibilità di farlo navigando sul sito

DATI DI CONTATTO

Gioielleria Online Torinogioielli

WHATSAPP +39 342 803 7922

https://www.torinogioielli.com/