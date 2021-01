Senato: rinviato Consiglio presidenza su caso Del Turco

21 gennaio 2021 a

Roma, 21 gen (Adnkronos) - Il Consiglio di presidenza del Senato convocato per stamattina sul caso Del Turco è stato rinviato al 9 febbraio, alle 12.30. "Alcuni componenti hanno chiesto di poter approfondire la documentazione economica che è arrivata 24 ore fa e sono state giornate un po' convulse in Parlamento, per cui c'è bisogno di tempo per approfondire", ha spiegato la vice presidente del Senato Anna Rossomando al termine della riunione.