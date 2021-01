Sbarca sul mercato 4brand, l'agenzia che reinterpreta il brand building

21 gennaio 2021 a

a

a

(Milano, 21 Gennaio 2020) - Milano, 21 Gennaio 2020 - “Non cercare di seguire le tendenze. Creale”. È il payoff scelto da 4brand per descrivere il suo approccio al brand building. Il 21/01 segna così l'ingresso sul mercato dell'agenzia nata da un'idea di Massimo Fattoretto, CEO di Fattoretto Agency e SEMrush Brand Ambassador. Al centro tre aspetti chiave: Brand awareness, Content e Legal.

L'azienda si propone come partner strategico per il cliente, con un impegno che fa leva su un'expertise maturata in anni di lavoro al fianco di realtà prestigiose, fornendo un supporto totale concepito per la crescita del brand.

I servizi presentati includono infatti Digital PR, Brand Protection, Content Marketing, Contrattualistica per il mondo Digital, Pianificazione di campagne pubblicitarie su TV e radio, Media Relations, Creatività, Registrazioni Marchi, Privacy e GDPR.

La Brand Protecion, in particolare, è un punto nevralgico della proposta, riguardando vari interventi da quelli tesi ad assicurare brand safety fino al diritto all'oblio. “La mia volontà era creare qualcosa di unico al servizio del branding”, ha precisato in una recente intervista a Engage Massimo Fattoretto.

Nel suo manifesto l'agenzia mette in evidenza il percorso professionale e imprenditoriale che pone a fondamento: “Siamo imprenditori, prima di qualsiasi altra cosa. Siamo al tuo fianco per crescere assieme. Le attività che ti proponiamo le abbiamo già fatte per le nostre aziende. Non andiamo a tentativi, sappiamo esattamente cosa fare per arrivare al risultato senza sprecare tempo e denaro. Per questo, la nostra expertise è di assoluto valore”.

La squadra vede coinvolte tre figure di riferimento nei rispettivi contesti operativi. Elizaveta Beresneva gestisce l'area Branding, rivestendo di conseguenza il ruolo di Head of Branding. La manager russa ha interpretato posizioni di crescente rilevanza sia in SEMrush che all'interno di Fattoretto Agency, dove attualmente è Head of Communications.

È stato invece affidato a Iacopo Bernardini l'incarico di Head of Content. È un altro professionista che figura nel team di Fattoretto Agency (Head of Copy). Il suo settore di specializzazione è il web copywriting, con esperienze con realtà internazionali, dall'ambito finance al gambling.

Quanto all'area legale, il ruolo di Head of Legal è svolto dall'avv.ssa Valentina Bettin, che fa riferimento allo studio Bettin Berto di Dolo (Venezia), da tempo impegnato nel diritto di internet, contrattualistica digitale, marchi e brevetti. L'avvocatessa è stata già DPO e consulente privacy di importanti realtà aziendali.

Ufficio stampa 4brand

Agenzia brand building

https://4brand.agency/