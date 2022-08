Mobilità: Ip e Snam4Mobility, al via nel Lazio prima di 26 stazioni rifornimento a gas

21 gennaio 2021 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - È stato inaugurato oggi nel Lazio, a Rieti, il primo dei 26 nuovi impianti di rifornimento a gas naturale che Snam4Mobility realizzerà all'interno della rete di distributori Ip a seguito dell'accordo quadro siglato nel 2018 dalle due aziende. Il distributore di Rieti, in via Oreste di Fazio, inaugura il primo lotto di impianti contrattualizzati da Snam4Mobility e Ip. A esso si aggiungeranno nel Lazio, entro il 2022, altri cinque distributori di cui tre all'interno di stazioni di rifornimento autostradali sulla A1 (Mascherone Est-Roma, Mascherone Ovest-Roma, A1 Casilina Est Frosinone). Per i guidatori di auto a metano della provincia di Rieti si tratta di un potenziamento importante: finora, infatti, nel reatino era presente solo una stazione a gas naturale.

La nuova area di servizio è stata inaugurata alla presenza del Direttore Vendite di Ip, Simone Alfonsi, e del Senior Vice President Filling Stations di Snam4Mobility, Andrea Ricci. Per celebrare l'occasione, il primo rifornimento è stato effettuato su un'auto a metano di livello premium: una Audi A5 G-tron, in grado di abbinare performance, efficienza e benefici ambientali.

La nuova apertura rappresenta una tappa importante per la crescita di un'infrastruttura di distribuzione di gas naturale per autotrazione su tutto il territorio italiano, e si inserisce nei piani delle due società per promuovere una mobilità sempre più sostenibile. La strategia di IP è quella di evolvere e innovare il ruolo della rete dei distributori di carburanti che, assicurando un'offerta multienergia e multiservizi, diventa un asset strategico della transizione verso la sostenibilità. La strategia passa dall'introduzione su tutta la rete dei carburanti OPTIMO, benzina e diesel premium venduti al prezzo dei carburanti tradizionali; al gas naturale, con le nuove aperture che si sommano alle 50 stazioni a metano già esistenti, arrivando all'elettrico con l'installazione di colonnine fast e ultrafast che consentiranno la mobilità elettrica extraurbana.