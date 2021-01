Milano: sorpresi con 80 grammi di hashish e documenti falsi, due arresti

21 gennaio 2021 a

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, due cittadini francesi di 34 e 36 anni, trovati in possesso di droga e di documenti d'identità falsi. Alle 2 di notte di ieri i militari sono stati informati dal personale di una struttura ricettiva di Cernusco sul Naviglio della presenza dei due ospiti, che avevano destato alcuni sospetti. I carabinieri hanno accertato che sulla carta d'identità del 34enne era stata inserita una nota di rintraccio dagli uffici di cooperazione Sirene, Supplementary Information Request at the National Entry, su richiesta delle autorità francesi.

I carabinieri hanno quindi perquisito la camera d'albergo occupata dai due, trovando 41 grammi di hashish, mentre nell'auto hanno rinvenuto altri 43 grammi di hashish. Inoltre i due erano in possesso di diversi documenti d'identità, alcuni dei quali con medesimo nominativo ma diversa fotografia.