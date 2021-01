Milano: rapinavano coetanei, due minorenni in comunità

21 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di due minorenni, accusati di aver commesso tre rapine a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, tra luglio e settembre scorsi. I due, un 15enne e un 16enne, minacciavano dei loro coetanei e li derubavano di telefoni cellulari e denaro. In un caso, di notte e in una strada di campagna, avevano anche costretto un diciannovenne a consegnare il suo smartwatch e il cellulare, minacciandolo di buttarlo in un canale vicino.