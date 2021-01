Infortuni: incidente sul lavoro nel Lodigiano, ferito 51enne

21 gennaio 2021 a

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 51 anni è rimasto ferito la scorsa notte mentre era al lavoro in un'azienda di Somaglia, in provincia di Lodi. Poco prima delle 2 di notte l'uomo ha schiacciamento di un braccio. Il 51enne, riferisce l'Areu, è stato portato in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, un'automedica, i vigili del fuoco e un'automedica per chiarire la dinamica dell'incidente.