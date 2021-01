21 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Per il Pd è decisivo correre, diamo dare risposte agli italiani, serve sostenere l'economia e rafforzare il recovery plan. Matteo Renzi ha aperto un crisi al buio e noi abbiamo evitato conseguenze drammatiche per il Paese. Ora occorre rafforzare la maggioranza per andare avanti". Così Roberta Pinotti, responsabile riforme del Pd, ai Tg.