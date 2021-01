Governo: Maraio (Psi), 'abbiamo pensato al Paese, ora faremo sentire nostra voce'

21 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 21 gen (Adnkronos) - "Siamo socialisti e liberi. In questi giorni non potevamo avventurarci, rispetto alla crisi, in scelte diverse. Non potevamo far saltare il tavolo nella speranza di ottenere qualcosa. Abbiamo sostenuto il governo, abbiamo pensato al Paese". Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio nella sua newsletter.

"Restiamo dove siamo sempre stati e faremo sentire ancora la nostra voce. Lo faremo sui vaccini, sulla scuola, lo faremo per dare sostegno a chi ha più bisogno. Solleciteremo le forze di maggioranza per rilanciare l'azione dell'Esecutivo, inviteremo gli alleati a ripensare la coalizione", sottolinea tra l'altro Maraio.

"Dovremo fare, ed è nelle nostre possibilità, la differenza sui temi. Sarà questa la nostra missione, la nostra scommessa. Punto su punto. Disponibili ad ascoltare ogni critica, a ricevere ogni suggerimento, indisponibili ad accettare lezioni da chi negli anni è stato timido o distratto mentre noi, con i nostri militanti, con tutti voi, tenevamo viva la tradizione socialista. Con il suo nome, con i suoi simboli", conclude il segretario del Psi.