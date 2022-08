Governo: Di Battista su Cesa, 'con chi sotto indagine per reati gravi non si parla'

21 gennaio 2021 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Con chi è sotto indagine per associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta di 'ndrangheta non si parla. Punto. Tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva ma non tutti possono essere interlocutori in questa fase. Si cerchino legittimamente i numeri in Parlamento tra chi non ha gravi indagini o condanne sulle spalle". Lo dice all'Adnkronos Alessandro Di Battista, dopo il blitz in Calabria contro la 'ndrangheta, che ha portato alla perquisizione della casa romana del segretario dell'Udc Lorenzo Cesa, dimessosi immediatamente dai vertici del partito-