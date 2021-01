21 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Vittoria in extremis per la Lazio contro il Parma negli ottavi di Coppa Italia. All'Olimpico finisce 2-1: padroni di casa in vantaggio con Parolo al 23mo, nella ripresa pareggio di Mihaila all'83mo prima dell'acuto di Muriqi, che proprio al 90mo sigla la sua prima rete con la maglia della Lazio. Ai quarti i biancocelesti affronteranno l'Atalanta.