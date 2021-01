Tv: Gaia Tortora, 'Friedman su Melania enorme caduta di stile, ci voleva più fermezza'**

21 gennaio 2021 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Friedman che definisce Melania 'escort'? Una enorme caduta di stile, credo che dovremmo essere tutte d'accordo. 'Escort' vuol dire una cosa ben precisa. Ha dato della 'puttana' alla moglie di Trump". Gaia Tortora commenta così all'Adnkronos le parole del giornalista Alan Friedman, che ieri in una trasmissione su Rai1 ha parlato della moglie del presidente uscente Donald Trump definendola 'escort', e correggendosi poi subito dopo con l'aggettivo 'moglie'.

"Fossi stata io in quello studio avrei reagito con più fermezza -sottolinea la giornalista- E' vero che la conduttrice Monica Giandotti ha preso poi le distanze, è stata l'unica, ma io avrei fatto capire meglio al signor Friedman che certe cose non si possono dire in tv. Se cominciassimo anche noi a dare un po' di appellativi ai signori.... ma noi non scendiamo sul quel piano".

E sulla spiegazione che il giornalista ha dato all'Adnkronos, spiegando che si è trattato di un errore "nel corso della traduzione", avendo tradotto "accompagnatrice" con "escort", affonda: "Melania non è un'accompagnatrice, è la moglie: la toppa è peggio del buco. Se avesse detto mi dispiace, non volevo, mi sono accorto dell'errore, sarebbe stato diverso. Non si capisce perché, ma in questo paese si fa sempre fatica a scusarsi", conclude.