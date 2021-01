Musei: Uffizi, quasi 800 visitatori per la prima giornata di riapertura** (2)

21 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - E nel primo giorno di riapertura Schmidt ha rivolto un appello ai giovani in maniera scherzosa, con una battuta: "Se proprio volete fare forca, fatela qui nel nostro museo". "Rivolgo un invito particolare al giovani, ai ragazzi fino ai 18 anni che peraltro hanno anche l'ingresso gratuito: Qui si impara comunque moltissimo. E la stessa cosa vale anche per il Giardino di Boboli, luogo tradizionale della forca fiorentina. Questo non è soltanto un luogo bello, è anche luogo della conoscenza e dell'identità", ha detto Schmidt.