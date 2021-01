Musei: Uffizi, quasi 800 visitatori per la prima giornata di riapertura**

21 gennaio 2021 a

Firenze, 21 gen. - (Adnkronos) - Quasi 800 visitatori per la prima giornata di riapertura degli Uffizi. Sono state esattamente 776 le presenze (delle quali quasi la metà persone di età inferiore a 25 anni) nella galleria fiorentina, il primo grande museo nazionale a riaprire i battenti in una regione in zona gialla.

A spalancare il portone del museo, alle ore 8,30, accogliendo stamani personalmente i primissimi visitatori dopo 77 giorni di chiusura, la più lunga dalla seconda guerra mondiale, è stato il direttore Eike Schmidt. Al momento della riapertura della Galleria hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il consigliere del cda delle Gallerie degli Uffizi, l'ex ministro Valdo Spini.

A sorpresa, dopo pochi minuti è arrivata in museo anche la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, oggi a Firenze per alcuni impegni istituzionali, in particolare per incontrare il governatore Giani e visitare all'istituto scolastico superiore Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli (Firenze). Circa mezz'ora la durata della permanenza di Azzolina in Galleria, nel corso della quale ha ammirato, con la guida di Schmidt, in particolare, le grottesche del primo corridoio del piano nobile del complesso vasariano, la Sala delle Maestà (con le Crocifissioni di Giotto, Cimabue e Duccio di Buoninsegna) e le sale di Botticelli con la Primavera e la Venere.