Governo: Zingaretti, 'bene nomina commissari grandi opere, ripartire subito'**

Roma, 21 gen (Adnkronos) - "La nomina da parte del Governo dei Commissari per le Grandi Opere è una sicuramente una bella notizia per il Paese e anche per Lazio". Lo dice il segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

"E' chiaro a tutti che l'impellenza è quella di far partire subito i cantieri, la nomina dei Commissari garantisce quella velocità necessaria, anzi direi indispensabile, alla realizzazione di queste opere nel Lazio come nel resto del Paese. Dobbiamo rimettere in moto i motori della nostra economia, rallentati e in alcuni casi boccati anche dalla pandemia degli ultimi mesi. Ripartire è la nostra parola d'ordine, senza indugio ma con speranza e fiducia nel futuro”, sottolinea Zingaretti.