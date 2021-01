Bce: Lagarde, 'nostri interventi sono flessibili, pronti a tutto'**

21 gennaio 2021 a

Roma, 21 gen. - (Adnkronos) - "Non escludiamo niente, siamo pronti ad adattare tutti i nostri strumenti, in una direzione o quella opposta, se sarà necessario. Non posso dirlo più chiaramente di così". Così la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa dopo il Consiglio direttivo, ribadisce l'estrema "flessibilità" dell'approccio dell'Eurotower dinanzi alla crisi, incluso un aumento - o una riduzione - delle "dimensioni degli acquisti". "La flessibilità è la parola chiave" sottolinea.