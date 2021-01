theBreath è il tessuto certificato che neutralizza fino al 98,75% virus come i Coronavirus

20 gennaio 2021 a

(Milano, 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2021 - La nuova certificazione virucida e la capacità di assorbire le sostanze nocive dell'aria rendono unica sul mercato questa tecnologia, sviluppata dalla PMI innovativa 100% italiana Anemotech

Anemotech, PMI innovativa 100% italiana ma dalla forte presenza internazionale che progetta e sviluppa soluzioni tecnologiche all'avanguardia per migliorare la qualità dell'ambiente, lancia sul mercato una nuova rivoluzionaria versione virucida del suo prodotto theBreath®, il primo tessuto brevettato sul mercato in grado di trattenere e disgregare le particelle nocive presenti nell'aria di un qualsiasi ambiente, sfruttandone il naturale movimento, e reintroducendo aria purificata.

Oggi, infatti, il tessuto theBreath® ha ottenuto la certificazione ISO 18184:2019 per la sua attività antivirale (tra cui per i coronavirus), eliminando in 2 ore fino al 98,75% della carica virale. La sua membrana esterna filtrante è infatti costituita al 100% da fibra di Poliestere modificata con molecole attivate per l'abbattimento al contatto di batteri, muffe e virus; la struttura, così composta, permette una solida costruzione esterna che fa da involucro alla parte adsorbente contenuta all'interno della membrana carbonica. Il rivestimento esterno permette un primo grado di filtrazione sulle polveri, al fine di utilizzare la tecnologia interna al carbone attivo per le sole micro molecole inquinanti presenti nell'area attigua al posizionamento della tecnologia.

theBreath®, anche alla luce della recente certificazione ISO 18184:2019 ottenuta, è un prodotto unico sul mercato ed è la prima soluzione tecnologica a impatto zero che contribuisce a purificare l'atmosfera.

Si presenta come un semplice tessuto ma è un'innovativa fibra multistrato che racchiude in sé una tecnologia all'avanguardia capace di combattere l'inquinamento atmosferico e di purificare l'aria di ambienti indoor e outdoor, attraverso un processo passivo ovvero senza bisogno di ricorrere a fonti energetiche aggiuntive sostenendo dunque performance sostenibili.

La trama di theBreath® è infatti formata da tre sottili layers che lavorano in sinergia in un circolo virtuoso: due strati esterni in materiale idrorepellente con proprietà virucida, battericida, antimuffa e anti-odore, traspiranti e stampabili, e uno intermedio costituito da una cartuccia in fibra carbonica adsorbente che è in grado di attrarre, trattenere e disgregare le molecole inquinanti e i cattivi odori presenti nell'aria.

Un pannello theBreath® di 10 mq è in grado di adsorbire indicativamente le emissioni generate dal passaggio, nell'area dove è presente il tessuto, pari a 1.450 auto diesel o 3.635 auto benzina, secondo la proiezione di adsorbimento su base annua fondata su un test reale svolto in un'area centrale della città di Milano.

Mentre negli ambienti chiusi, sempre nell'arco di un anno, è sufficiente 1 mq di tessuto theBreath® per ridurre gli inquinanti presenti in un ambiente di circa 25 mq.

La tecnologia theBreath® riduce la sua efficacia dopo 18 mesi negli ambienti indoor e dopo 6 mesi in ambienti outdoor.

CERTIFICAZIONI E TEST

Gli studi sull'efficacia di theBreath® sono stati sviluppati in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche Dipartimento SIMAU e hanno consentito di superare diversi test sulla performance del prodotto, ottenendo importanti certificazioni.

Oltre alla già citata certificazione ISO 18184:2019 per la sua attività antivirale garantita fino al 98,75%, il tessuto ha superato anche i test:

ISO 16000-9 per la determinazione del flusso specifico per superficie di emissione di composti organici volatili (COV) da prodotti da costruzione di nuova produzione o prodotti di finitura in condizioni climatiche definite;

UNI 11247 per la determinazione dell'indice di abbattimento fotocatalitico degli ossidi di azoto in aria da parte di materiali inorganici;

ANSI/AHAMAC-1-2002 per misurare le prestazioni dei purificatori d'aria per uso domestico.

Per ulteriori informazioni: www.thebreath.it

Anemotech S.r.l. è una PMI innovativa italiana parte del Gruppo Ecoprogram, interprete da più di trent'anni dei settori dell'automotive e delle facility aziendali.

Società nata con l'obiettivo di sviluppare tecnologie capaci di migliorare la qualità della vita e favorire un ambiente più sano, Anemotech rappresenta un vero e proprio rivoluzionario sistema per la riduzione dell'inquinamento dell'aria nelle grosse città, negli ambienti interni, ma non solo.

Gli speciali teli Anemotech, costituiti da una fibra adsorbente a carboni attivi, protetta in entrambi i lati da un tessuto tridimensionale, se opportunamente installati nei centri urbani e nelle reti stradali ad alta percorrenza, negli edifici ad uso pubblico e privato, sono in grado di diminuire i valori dei precursori delle polveri sottili (particolato secondario).