Petrolio: Unem, a gennaio verso consumi -15%

20 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - A gennaio 2021, stando ai dati del nostro 'modello dinamico' e in base alle informazioni al momento disponibili, stimiamo volumi complessivamente ancora in calo di oltre il 15% rispetto allo stesso mese del 2020 e di oltre il 17% rispetto al gennaio 2019, considerando le recenti disposizioni (in vigore fino al 5 marzo) e il fatto che oltre l'81% dei volumi dei carburanti erogati sul territorio nazionale nel 2019 cadono nuovamente nelle zone rosse e arancioni. Lo rende noto Unem in un comunicato.

Quanto alle attese per tutto il 2021, molto dipenderà dall'evoluzione della pandemia e dalle conseguenti misure adottate sia per il suo contenimento che per attenuarne l'impatto sull'economia. Certo è che il recupero dei volumi sarà lento e parziale rispetto a quanto perso nel 2020. Altro elemento chiave sarà l'esito delle vaccinazioni su scala internazionale, in grado di incidere sul recupero dei flussi turistici, atteso nella seconda parte dell'anno, che consentirebbe non solo il rilancio delle attività connesse (viaggi, alloggio e ristorazione), ma anche la graduale ripresa della movimentazione del traffico aereo.