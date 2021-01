Mafia: motivazioni 'Borsellino quater', 'Il giudice non fu ucciso per la trattativa'/Adnkronos (3)

20 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - "Ogni tentativo della difesa di attribuire una diversa paternità a tale insana scelta di morte e terrore non può trovare accoglimento - dicono i giudici - potendo, al più, le emergenze probatorie indurre a ritenere che possano esservi stati anche altri soggetti o gruppi di potere interessati alla eliminazione del magistrato e degli uomini della sua scorta". "Ma tutto ciò- dicono - non esclude la responsabilità principale degli uomini di vertice dell'organizzazione mafiosa che, attraverso il loro consenso tacito in seno agli organismi deliberativi della medesima organizzazione, hanno dati causa agli eventi di cui si discute".

"Le emergenze probatorie acquisite nel procedimento costituiscono singoli pezzo di un mosaico che, nel suo complesso, continua a rimanere in ombra in alcune sue parti. Basti pensare alla 'scomparsa misteriosa' dell'agenda rossa del magistrato e alla ricomparsa della borsa stessa in circostanze non chiarite nell'ufficio di Arnaldo La Barbera", sono convinti i giudici della Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta.

I giudici si soffermano soprattutto sulle "persistenti zone d'ombra e sulla paternità mafiosa della strage". Tra le ombre citate dai giudici ci sono anche gli "uomini 'sconosciuti' sul luogo del delitto e nell'immediatezza dello stesso e i un uomo 'estraneo a Cosa nostra' al momento della consegna dell'autovettura Fiat 126 da parte di Gaspare Spatuzza".