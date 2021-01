Macaluso: Fico, 'uomo orgogliosamente di parte e coerente'

20 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Emanuele Macaluso ha attraversato da protagonista fasi cruciali e delicate della storia politica e istituzionale del nostro Paese, ispirandosi costantemente agli ideali di solidarietà e di giustizia sociale, nella costante difesa dei lavoratori e dei più deboli". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nella commemorazione in aula a Montecitorio di Emanuele Macaluso.

"Ha anche dedicato un impegno particolare alle questioni relative allo sviluppo del Mezzogiorno, che considerava centrali per il progresso dell'intero Paese. Come giornalista e come scrittore, ha offerto un contributo originale di analisi e di proposte al dibattito politico ed istituzionale del nostro Paese".

"È stato uomo orgogliosamente di parte, ma capace di conquistare, con la sua coerenza e la sua onestà intellettuale, la stima di chi era portatore di posizioni profondamente diverse dalle sue. Con Macaluso scompare dunque una personalità di primissimo piano della nostra storia repubblicana".