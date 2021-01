20 gennaio 2021 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Mi dispiace per il Pd che si è schiacciato sul Movimento Cinque Stelle: poteva giocare un ruolo da protagonista in questa crisi, ha scelto di assecondare il disegno grillino. Peccato. Ma questa scelta rafforza in me la convinzione di aver fatto bene a creare Italia Viva". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.