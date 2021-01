20 gennaio 2021 a

Roma 20 gen. (Adnkronos) - "In tanti momenti ci siamo chiesti: 'Ma chi ce l'ha fatto fare di far nascere una cosa nuova, contro tutti e controcorrente?' Mentre assistevo al dibattito di ieri in Aula e vedevo i miei ex colleghi sforzarsi di applaudire a questa svolta pentastellata mi sono detto: 'Meno male che abbiamo fatto Italia Viva, almeno oggi i riformisti hanno comunque una casa'". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.