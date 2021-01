20 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Io sono sintonizzato con i tanti italiani che pensano che una crisi di governo in questo periodo sia insostenibile. Dobbiamo pensare solo alle famiglie ed alle imprese, per questo per me ora l'unica cosa prioritaria è il decreto ristori”. Lo ha detto il capogruppo del Pd a palazzo Madama Andrea Marcucci in collegamento con l'Aria che tira su La7