Governo: Grimani (Iv), 'non lascio Renzi ma opposizione feroce non mi convince'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Io non esco da Iv. Certo, siamo in un quadro gravissimo e questo porta a riflettere. Io sono impegnato in queste ore a tentare di riportare Iv nel perimetro della maggioranza sapendo bene che Conte e il Pd su questo aspetto non ci sentono molto, ma il tentativo va fatto e lavoro affinché si possa riaprire uno spiraglio". Lo dice il senatore di Italia Viva, Leonardo Grimani, interpellato dall'Adnkronos in merito alle voci che lo vorrebbero prossimo all'addio ad Italia Viva.

E se questo spiraglio non si riapre? "Lo scenario che si apre davanti, io ad oggi non lo so, ma certo non sono molto convinto che un'opposizione feroce nelle commissioni e in aula sia consona a un partito come Iv. Un partito europeista e riformista. Un partito di governo. E proprio per questo sto facendo una battaglia perché un tentativo di ricostituire la maggioranza possa esserci. Mi rendo conto che è molto complicato".

E' stato contattato dal governo in questi giorni, magari dal presidente Conte? "Non credo che nessuno lo rivelerebbe, ma onestamente non ho ricevuto alcuna chiamata da Conte. Solo colloqui informali con le altre forze politiche, con colleghi del Pd e dei 5 Stelle. Non ho avuto contatti ai massimi livelli, ecco. Insomma, non ho avuto quel tipo di contatti, sto ancora al ragionamento e vedremo nei prossimi giorni come la situazione evolverà politicamente".