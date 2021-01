Governo: Delrio, 'fatto primo passo, ora al lavoro per quadro più solido'

20 gennaio 2021 a

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Il voto in Parlamento conferma che c'è una maggioranza per continuare ad affrontare le urgenze del paese, che vive una profondissima crisi sanitaria e sociale. E' un primo passo ed ora si può lavorare ad un quadro più solido, necessario per fare quelle riforme che l'Europa ci chiede". Lo dice Graziano Delrio a Radio InBlu.

"Si può rafforzare la maggioranza intorno a contenuti e progetti che hanno come obiettivo il bene del Paese. L'appello è rivolto al senso di responsabilità di chi si riconosce nelle esperienze moderate ed europeiste", aggiunge il capogruppo del Pd alla Camera.