Governo: Conzatti (Iv), 'sì scostamento fiduciosi su patto legislatura e maggioranza coesa'

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Questa relazione deve esser approvata con la maggioranza assoluta dei voti, la giornata di ieri non ha consegnato a questa maggioranza la maggioranza assoluta di voti, perchè la crisi non ha ancora trovato un punto di risoluzione. In attesa, fiduciosi che si trovi questo punto di risoluzione, nell'ottica di un patto di legislatura e di una maggioranza politica più forte e coesa e della solidità del governo, confermiamo l'apertura al dialogo di ieri con l'astensione e ci apprestiamo a votare la relazione". Lo ha detto al senatrice di Italia viva Donatella Conzatti in aula al Senato sullo scostamento di Bilancio.