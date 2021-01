Governo: Bettini, 'non credo Conte pensi a un partito, non gli conviene'

20 gennaio 2021 a

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Non è vero" che un partito di Conte toglie voti al Pd, "poi io penso che Conte non abbia intenzione di fare nessun partito". Lo ha detto Goffredo Bettini a SkyTg24.

"Conte è un uomo di raccordo e equilibrio e ha una sua popolarità sull'opinione pubblica per questo, cosa gli conviene ridursi in un partito del 6-10pc? Non credo sia la cosa migliore, non credo lo pensi, on credo che Conte abbia nessuna intenzione di fare un partito", ha aggiunto l'ex europarlamentare.