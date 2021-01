Coronavirus: vescovi Toscana, 'Nel 2021 non ci sarà benedizione delle famiglie casa per casa'

20 gennaio 2021 a

Firenze, 20 gen. - (Adnkronos) - Quest'anno non ci sarà la benedizione delle famiglie casa per casa in vista della Quaresima. Lo ha deciso la Conferenza Episcopale Toscana che si è riunita lunedì 18 gennaio in modalità di videoconferenza per la consueta riunione che precede i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, sotto la presidenza dell'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori.

I vescovi, si legge nel comunicato finale della Cet, "si sono anche confrontati sul gesto della benedizione delle famiglie che è solito caratterizzare la vita delle comunità parrocchiali in questa stagione dell'anno. È emerso con tutta evidenza che questo gesto pastorale, che pur ha un forte significato per il legame tra il pastore e la sua comunità, non potrà essere compiuto quest'anno, in questi mesi, nella consueta modalità di visita nelle case".

"Su questa linea di rigorosa adesione alle norme che chiedono di evitare contatti personali che creano prossimità - spiegano i vescovi - ogni diocesi darà proprie indicazioni circa i tempi in cui eventualmente rinviare il gesto ovvero circa modalità nuove che ne permettano l'attuazione in forma comunitaria che salvaguardi il distanziamento".