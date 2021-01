'Racing Beyond Limits', al via web serie sulle Iron Dames

20 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - L'incredibile storia delle Iron Dames diventa una web serie dal titolo 'Racing Beyond Limits'. Il Racing Team Iron Lynx contribuisce ad un capitolo tutto al femminile nella storia del motorsport grazie al progetto speciale Iron Dames, la line-up che a due anni dalla sua fondazione ha conquistato un ruolo di assoluto rispetto in alcune delle competizioni endurance più affascinanti del mondo racing.

Iron Dames,un progetto ufficialmente patrocinato da Fia attraverso la commissione Fia Women in Motorsport, è nato e guidato da Deborah Mayer, imprenditrice e ambasciatrice Ferrari per il mondo femminile nel Motorsport. Una dama sempre al volante del Cavallino Rampante, come pilota nel Ferrari Challenge, nel programma Ferrari XX e nelle Competizioni GT, determinata a fare del suo progetto una storia di successo.

Iron Dames nasce dalla passione innata di Deborah per le auto, le corse, l'equitazione e le sfide sportive e si realizza grazie alla forza e tenacia delle sue compagne di squadra, l'italiana Manuela Gostner, la danese Michelle Gatting e la svizzera Rahel Frey, grazie alle quali è stato possibile per Deborah dimostrare le capacità delle Iron Dames in alcune gare di endurance come la European Le Mans Series e la Michelin Le Mans Cup, dove hanno raggiunto con successo il podio a Monza e al Paul Ricard, oltre a un notevole posizionamento nella top ten della 24 Ore di Le Mans 2020 nella categoria GT AM.

La web serie nasce per divulgare il loro sogno e l'attitudine con cui affrontano l'affascinate impresa. I sei episodi, della durata di 20 minuti circa, raccontano con passione la loro speciale presenza nel mondo del Motorsport. La narrazione si articola su più piani e punta a dare ampio spazio alle storie individuali, alla vita privata e alle emozioni delle drivers e di tutte le figure che hanno reso possibile il progetto.

Attimi rubati ai box e frammenti di quotidianità fuori dal circuito si alternano a interviste all'interno del paddock e a momenti adrenalinici di pura gara, con una serie che ripercorre l'appassionante esperienza delle Iron Dames dal circuito Paul Ricard a Le Castellet, al circuito di Spa-Francorchamps, dalle emozionanti 24 Ore di Le Mans alla 4 Ore di Monza.

Un ringraziamento speciale dai creatori del progetto va alla preziosa collaborazione con gli sponsor che hanno supportato con entusiasmo il Racing Team Iron Lynx e il progetto speciale Iron Dames durante la stagione 2020: i main sponsor Hublot, la maison svizzera di orologi di lusso fondata nel 1980 e Niki Hasler AG, dealer Ferrari con sede a Basilea. Garage Italia che ha contribuito alla creazione delle spettacolari livree e Sabelt, come partner tecnico.

Sempre in pista, a fianco di Iron Lynx e Iron Dames, anche Sanremo Coffee Machines, Caffè Carraro, Fratelli Beretta e Allegrini.