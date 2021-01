Pd: Radio Immagina, tra Bowie e il Pci parte il nuovo 'megafono' di casa Dem**

20 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 20 gen (Adnkronos) - L'Inauguration day e la crisi di governo. Il Covid e i 100 anni del Pci. Il Parlamento e la piazza. E poi Tg, approfondimenti, rassegna stampa, faccia a faccia. In mezzo, David Bowie, Beatles, Eroso Ramazzotti e Jarabe De Palo. Eccola qui Radio Immagina, l'ultima nata sulla piattaforma Immagina messa in rete dal Pd. "Un megafono a disposizione dell'Italia", l'ha definita Nicola Zingaretti che oggi è stato l'ospite nella giornata di esordio dell'emittente.

"Radio Immagina darà spazio a tante idee diverse. E' un aiuto al rafforzamento della democrazia che è più forte quanto più persone hanno diritto di parola e il diritto di dire la propria. Ce n'era bisogno", ha spiegato il segretario del Pd. Dalla sede del Nazareno, negli spazi che hanno ospitato anche 'l'Unità', la redazione guidata da Andrea Bianchi lavora alle due 'finestre' in diretta (destinate ad allargarsi) da mettere in onda dalle 8 alle 9,45 e dalle 18 alle 19,30.

Due Gr, la rassegna stampa mattutina, una linea sempre aperta con gli ascoltatori via whatsapp e mail, approfondimenti, rubriche (quella del pomeriggio con un titolo 'cinefile' come 'Good night & good luck') con i volti di Cristiano Bucchi e Tiziana Ragni. "La radio rimane, è accessibile, trasversale, non muore mai e noi volevamo mettere in pratica 'Piazza grande', le parole chiave con cui Zingaretti ha conquistato la segreteria del Pd con l'idea di costruire un partito abile a discutere, costruire ponti verso l'esterno, rinnovare", spiega Marco Furfaro, il responsabile della Comunicazione del Pd.