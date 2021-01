Governo: Scalfarotto, 'aritmeticamente vivo ma politicamente morto'**

20 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Il governo non c'è più. È aritmeticamente vivo, ma politicamente morto. Cadrà presto. Dopo il voto di ieri il presidente del Consiglio avrebbe dovuto prendere atto della questione e dare le dimissioni". Lo dice l'ex sottosegretario del governo Conte II Ivan Scalfarotto, alle telecamere del Fattoquotidiano.it.

Per Scalfarotto, “con questi numeri durante i lavori parlamentari nelle commissioni, i colleghi del Pd non potranno neppure andare a fare pipì perché mancherà il numero legale”.

Il deputato di IV scommette anche sull'insuccesso dell'operazione ‘costruttori': “secondo me - afferma - non si farà, ma anche riuscissero quello che non ho capito perché il partito Democratico faccia una battaglia di vita o di morte attorno al nome di Giuseppe Conte”. “Perché non abbiamo votato contro? Abbiamo un atteggiamento responsabile, non vogliamo creare problemi plateali ma dare al paese un governo migliore di quello che c'è”.