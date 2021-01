Varese: nasconde in garage oltre un chilo di marijuana e hashish, arrestato

19 gennaio 2021 a

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia a Busto Arsizio, in provincia di Varese, per possesso e spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno trovato nascosti in un garage nelle disponibilità del giovane oltre un chilo fra marijuana e hashish. Nonostante fosse sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora per spaccio di droga, la polizia ha controllato l'abitazione del 19enne. In casa non hanno trovato nulla, ma in un garage di proprietà dei familiari di un suo coetaneo hanno rinvenuto oltre un chilogrammo di marijuana e hashish, già suddivisi in dosi di peso variabile tra 2 e 100 grammi l'una, e l'apparecchiatura per il confezionamento delle dosi.

Il 19enne è stato arrestato e portato in carcere, mentre l'amico è stato denunciato, perché trovato in possesso di 11 bustine di marijuana pronte per essere vendute.