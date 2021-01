SoundCloud espande la partnership con AdsWizz, che diventa il rappresentante commerciale esclusivo per la pubblicità in Italia e in altri 13 mercati europei

19 gennaio 2021 a

a

a

LONDRA e SAN MATEO, Calif., 19 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- SoundCloud, la più grande piattaforma aperta di contenuti audio al mondo, e AdsWizz, fornitore leader di tecnologie per soluzioni pubblicitarie per contenuti audio digitali, hanno annunciato oggi una partnership pubblicitaria in esclusiva in Italia, Irlanda, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Spagna, Svizzera, Austria, Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia. Il nuovo accordo, che avrà decorrenza immediata, espande la collaborazione globale già esistente tra SoundCloud e AdsWizz, permettendo agli inserzionisti di raggiungere il pubblico giovane, altamente coinvolto e influente di SoundCloud in questi mercati europei chiave esclusivamente tramite AdsWizz e i suoi partner locali.

"Grazie ad AdsWizz, i marchi europei potranno raggiungere più facilmente il nostro pubblico di appassionati di musica nei mercati locali", ha affermato Vanessa Baria, Vicepresidente Partner Management presso SoundCloud. "L'accordo frutto della nostra partnership ci permette di sfruttare le avanzate tecnologie pubblicitarie per contenuti audio di AdsWizz e ci consente di accedere al loro ampio potenziale di vendita e alla loro rete capillare in tutto il mondo, al fine di supportare la crescita continua del nostro servizio, con l'ausilio della pubblicità, in tutta Europa".

"Nel corso della pandemia mondiale, abbiamo assistito a un forte aumento nell'ascolto di contenuti audio in tutto il mondo", ha affermato Pierre Naggar, Vicepresidente senior Global Demand presso AdsWizz. "Da quando l'audio digitale è praticamente onnipresente, gli inserzionisti cercano nuovi modi per raggiungere un pubblico sempre più vasto, con target precisi e risultati misurabili. Inoltre, editori di prim'ordine come SoundCloud cercano di integrare una soluzione pubblicitaria capace di supportare i propri servizi gratuiti, sempre garantendo un'esperienza di ascolto e pubblicitaria di qualità. La nostra partnership risponde a entrambe queste esigenze, offrendo una piattaforma avanzata ma, allo stesso tempo, accessibile".

Gli inserzionisti possono accedere all'inventario di SoundCloud direttamente o in modo programmatico attraverso AdsWizz AudioMatic Audio Buying Platform, una piattaforma DSP audio-centrica o attraverso una delle principali DSP omnicanale. Gli inserzionisti, in alcuni mercati, possono accedere all'inventario di SoundCloud anche attraverso AdsWizz Marketplace.

AdsWizz Marketplace ha un'offerta ineguagliabile di contenuti audio premium, raggiungendo oltre 100 milioni di singoli dispositivi al mese in tutto in mondo. Inoltre, chi investe nel settore audio può raggiungere gli ascoltatori in modi sempre più personali, individuando i clienti per target come provenienza geografica, tipo di dispositivo, genere, lingua, meteo, punti di interesse, caratteristiche demografiche, comportamenti e altro ancora.

Gli inserzionisti possono anche utilizzare funzioni e funzionalità innovative, disponibili esclusivamente su AdsWizz Audio Buying Platform. Tra queste funzionalità troviamo, ad esempio, nuovi formati pubblicitari per contenuti audio come ShakeMe, Second Screen Device Retargeting, Dynamic Creative Optimization e Voice Ads. Inoltre, la piattaforma AdsWizz Buying Platform offre agli inserzionisti la possibilità di redigere piani multimediali avanzati, integrare dati di prime parti, individuare il target tramite produttori di smart speaker e usufruire di potenzialità d'acquisto avanzate con i podcast.

Il nuovo accordo espande la collaborazione esistente tra SoundCloud e AdsWizz, società sussidiaria di SiriusXM. Pandora, sempre di proprietà di SiriusXM, si occupa in esclusiva di pubblicità e vendite per SoundCloud negli Stati Uniti.

INFORMAZIONI SU SOUNDCLOUD

SoundCloud è la più grande piattaforma aperta di contenuti audio al mondo, e si avvale di una comunità connessa di creatori, ascoltatori e curatori, sempre attenti alle ultime novità presenti e future. Fondata nel 2007, SoundCloud offre ai creatori di contenuti audio in tutto il mondo i migliori strumenti, i servizi e le risorse per costruire e far decollare la loro carriera. Con oltre 250 milioni di tracce prodotte da 30 milioni di creatori e ascoltate in 190 paesi, SoundCloud offre le ultime novità musicali prima di chiunque altro.

INFORMAZIONI SU ADSWIZZAdsWizz ha creato la piattaforma basata su tecnologia end-to-end che alimenta l'intero ecosistema pubblicitario di contenuti audio digitali. AdsWizz è la soluzione di monetizzazione alla base di piattaforme musicali, podcast ed emittenti noti in tutto il mondo. Utilizzando inserzioni pubblicitarie dinamiche, piattaforme programmatiche avanzate e formati audio innovativi, AdsWizz mette in contatto venditori e acquirenti di pubblicità per contenuti audio digitali e podcast. AdsWizz, parte di SiriusXM, ha sede a San Mateo (California) ed è dotata di un hub di sviluppo tecnologico a Bucarest (Romania).