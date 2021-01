Milano: offre droga ad agenti in borghese, arrestato a boschetto Rogoredo

19 gennaio 2021 a

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dalla polizia ferroviaria vicino alla stazione di Rogoredo, a Milano. Gli agenti in borghese stavano controllando il boschetto vicino alla stazione quando il giovane ha offerto loro della droga. Bloccato, è stato trovato in possesso di oltre 25 grammi di eroina, di alcuni grammi di cocaina, di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane, pregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato.