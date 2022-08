Macaluso: quell'ultimo comizio a Portella della Ginestra in cui invitò i giovani a impegnarsi (2)

19 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - In quell'occasione invitò i giovani a impegnarsi politicamente, a lottare e a testimoniare il proprio impegno con la "militanza quotidiana". Proprio come Pio La Torre, suo compagno di viaggio.

"La questione sociale a volte è stata cancellata anche da governi di centrosinistra che non hanno riconosciuto nemmeno il sindacato come interlocutore, come colui con cui fare i conti. Che significa che bisogna fare i conti col mondo del lavoro - disse ancora - Nel 1947 c'era ancora l'unità sindacale, che poi si è rotta dopo il 1948. Bisogna lavorare all'unita del sindacato. Mi fa piacere che Landini abbia posto con forza questo problema. Bisogna dire ai lavoratori che per incidere su una situazione politica grave, gravissima, in cui la destra ha ripreso il manico del potere e lo esercita come lo esercita, oggi la forza organizzata del mondo del lavoro ha un ruolo fondamentale. il sindacato, purtroppo rimasto solo in questo, ha una responsabilità politica e di formazione delle coscienze e oggi il sindacato può incidere per contrastare processi politici pericolosi".