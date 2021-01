Lombardia: Consiglio premia tesi su politiche regionali (2)

19 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il primo premio è stato riconosciuto ad Angelo Moratti, laureato in Politiche Pubbliche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi dal titolo 'Applicazioni dell'economia cognitiva e sperimentale negli appelli di raccolta fondi delle organizzazioni non profit. Secondo premio al lavoro su 'Ambiente Costruito e Alzheimer - Valutazione della qualità delle strutture sanitarie per pazienti affetti da demenza', elaborato da Silvia Mangili insieme a Roberto Maino del Politecnico di Milano.

Il terzo premio è stato attribuito a Simona Di Iorio, laureata in Amministrazioni e Politiche pubbliche presso l'Università degli Studi di Milano con una tesi dal titolo “Milano-Cortina 2026: dalla valutazione dei mega eventi alla pianificazione strategica per il futuro del movimento olimpico”. I riconoscimenti consistono in un premio in denaro e le tesi saranno pubblicate sul sito internet del Consiglio regionale.