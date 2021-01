Libri: designer Michele De Lucchi firma copertine nuova edizione di Harry Potter

19 gennaio 2021 a

Milano, 19 gen. - (Adnkronos) - L'architetto e designer Michele De Lucchi con il suo studio Amdl Circle firmano le copertine della nuova edizione di Harry Potter pubblicata da Salani Editore. Dopo oltre vent'anni la saga più amata nel mondo, nata dalla fantasia della scrittrice britannica J.K. Rowling, torna in una nuova veste grafica tutta italiana per far immergere i lettori "nei paesaggi sconfinati e nelle architetture fantastiche" immaginate dall'eccellenza internazionale Michele De Lucchi e illustrate dall'artista digitale Andreas Rocha Tutti e sette i libri della serie con la nuova grafica saranno in libreria giovedì 21 gennaio.

È il primo progetto internazionale creato da un architetto/artista che con il suo Circle multidisciplinare ha sviluppato un concept basato sulla reinterpretazione dei codici di Harry Potter attraverso una visione contemporanea, dando forma a scenari epici per i futuri lettori delle avventure del maghetto occhialuto.

L'immaginario di ogni lettore è chiamato a dialogare con la ricerca architettonica dello studio Amdl Circle, ispirata alla filosofia delle Earth Stations, tipologie architettoniche visionarie che riflettono sui temi della contemporaneità. Per le copertine sono stati scelti personaggi colti in momenti fondamentali e architetture evocative per ciascun libro, perché le architetture sono emblematicamente forme che contengono la vita e i sentimenti umani e hanno reso la situazione epica senza disturbare l'immaginazione che rimane libera di dare forma ai personaggi come ciascuno vuole.