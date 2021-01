Lecco: sorpreso con 26 grammi di hashish, arrestato

19 gennaio 2021 a

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo a Brivio, in provincia di Lecco, e ne ha denunciato un altro per possesso e spaccio di stupefacenti. Due pattuglie della polizia stradale hanno fermato per un controllo l'auto con a bordo i due uomini, un cittadino marocchino di 29 anni e un italiano di 44 anni, entrambi residenti nella provincia lecchese. Nel corso del controllo gli agenti hanno trovato addosso al 44enne circa un grammo di cocaina, mentre il 29enne era in possesso di 26 grammi di hashish e circa 650 euro in contanti, probabilmente frutto dell'attività di spaccio.

Il 29enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, mentre il 44enne è stato segnalato all'autorità amministrativa per la detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all'uso personale, con conseguente ritiro della patente di guida. Entrambi sono stati inoltre multati per violazione delle norme anti-Covid.