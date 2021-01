Infortuni: schiacciato da cassone in azienda nel Milanese, grave 58enne

19 gennaio 2021 a

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un cassone di oltre 100 chili in un'azienda di lavorazione di metalli a Mesero, in provincia di Milano. L'uomo, riferisce l'Areu, ha riportato diversi traumi ed è stato portato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. Sono intervenuti un'ambulanza e i vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente.