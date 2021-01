Governo: Ruggieri (Fi), 'dispiace per Polverini ma nostro stile non ricorre a pettegolezzi'

19 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Si lascino pettegolezzi e calunnie nel cassetto, please. Essere berlusconiani significa cercare di mantenere un certo stile, anche quando non si è d'accordo con le scelte altrui, persino nei momenti di difficoltà, e specie se c'è di mezzo una donna”. Cosi, Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, su Instagram, a proposito dei gossip su Renata Polverini.

“Non condivido, ovviamente, l'addio di Renata aggiunge- e mi è dispiaciuto come d'altronde mi spiace sempre, quando qualcuno abbandona Forza Italia. Ma la politica deve limitarsi a valutare e criticare idee e comportamenti, non gossip tutti da verificare e che, semplicemente, non dovrebbero interessare a nessuno. Ognuno è libero di fare ciò che vuole in privato; qui si dovrebbero commentare comportamenti pubblici. Sono gli unici che contano”.