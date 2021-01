Governo: Rinaldi (Lega), 'da Conte discorso imbarazzante'

19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Quello del presidente del Consiglio è stato un discorso imbarazzante. Mentre milioni di italiani sono in difficoltà, famiglie, lavoratori e aziende aspettano risposte concrete e fatti dal governo dopo mesi di annunci, a occupare le prime pagine dei giornali sono i dibattiti tra le forze che sostengono Conte, le trattative con Mastella e con Tabacci, la ricerca disperata di voti in Parlamento per salvare la poltrona. In un Paese normale, anziché regalare questo triste spettacolo peggiore della prima e della seconda Repubblica, avrebbero già dato le dimissioni, lasciando agli italiani la libertà di esprimersi con il voto, come avviene in tutto il resto d'Europa”. Così l'europarlamentare della Lega Antonio Maria Rinaldi.