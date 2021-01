19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Per noi la politica, a differenza degli altri, non è cambiare idee per tenersi la poltrona e quando questa estate ci sarà la scuola politica di Iv i ragazzi avranno un messaggio da Bellanova, Bonetti e Scalfarotto" è cioè "che quando si fa politica si può rinunciare alla poltrona ma non alle idee". Lo dice Matteo Renzi al Senato.