19 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Nel mese di luglio io mi sono alzato da questo banco per chiedere di lavorare sul Recovery Plan. Non siamo stati seguiti, non siamo stati ascoltati e quando a dicembre ci è stata presentata una bozza indecente, un suo ministri ha detto 'Renzi è come Orban'". Lo dice Matteo Renzi al Senato.