Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Nonostante i senatori a vita, la Polverini, i no vax, la segretaria di Berlusconi, nonostante il suk di poltrone, il governo Conte ha una maggioranza raccogliticcia alla Camera e non ha maggioranza al Senato. Come può l'Italia affrontare un momento straordinario e difficile così?". Lo scrive su twitter Luciano Nobili di iv.