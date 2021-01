Governo: Meloni, 'centrodestra deve chiedere colloquio a Mattarella, non va tutto bene'

19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Ho sentito prima Salvini e sentirò nei prossimi minuti Berlusconi: penso che insieme dobbiamo chiedere un colloquio al Presidente della Repubblica, andare a trovare il Presidente della Repubblica, per chiedere a lui come intenda affrontare i prossimi giorni e le prossime settimane. L'unica cosa che non si può fare e fare finta che vada tutto bene". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Fuori dal coro' su Retequattro.