Governo: Conte, volenterosi? 'Invito trasparente, nessuna annessione'

19 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Ho sentito qualche diffidenza sul progetto politico che ho presentato insieme alla forze di maggioranza rimaste a collaborare in modo leale". Lo dice il premier Giuseppe Conte nella replica al Senato riferendosi all'intervento del senatore Quagliariello che ha parlato di 'annessione'. "Il mio invito ai volonterosi, a singoli parlamentari ma anche rappresentanti di nobili tradizioni che si collocano in un perimetro progettuale ben chiaro" non avviene con "nessuna logica di annessione" ma è "un invito franco, fatto in modo trasparente e aperto, davanti al Paese", la "gravità della situazione è tale che non possiamo permetterci di condurre partite in modo opaco".