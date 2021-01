Governo: Bellanova, 'non serve un 'highlander' ma classe dirigente autorevole'

19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Al Paese non serve un Highlander, ma una classe dirigente autorevole che riesca a guardare non solo a come fronteggiare l'emergenza, ma che sappia coinvolgere le forze sane del Paese nella costruzione di una visione, di strategie vincenti, di un cronoprogramma che guardi alla rapidità dell'oggi salvaguardando il domani". Lo ha detto Teresa Bellanova di Iv nella dichiarazioni di voto al Senato.