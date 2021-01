Governo: Bellanova, 'Conte ha preferito ricerca tartufesca responsabili'

19 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Lei, Signor Presidente, avrebbe dovuto svolgere la sua funzione di massimo responsabile politico, di costruttore di sentimenti comuni. La mediazione è un lavoro duro e complicato. Invece assistiamo alla metamorfosi di un arbitro, Lei Presidente, che diventa giocatore, incurante del rischio enorme a cui espone il Paese". Lo dice Teresa Bellanova di Iv nella dichiarazioni di voto al Senato.

"Si è preferito restare sordi alle ragioni che hanno determinato la nostra scelta. E invece di scegliere la responsabilità per andare avanti attraverso un confronto, lei si è impegnato senza sosta, in prima persona, in una ricerca tartufesca dei cosiddetti responsabili".