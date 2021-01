Governo: Baldini (Fi), 'pilastro deve essere campagna vaccini'

19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Nel suo intervento a Montecitorio il presidente del Consiglio ha toccato molti argomenti, decisamente troppi. Ha definito turismo e cultura come i pilastri del Paese e, sebbene sia così in una situazione ordinaria, la scarsa attenzione posta invece a un tema fondamentale come quello dei vaccini, in piena pandemia, fa temere per quelle che sono le priorità del governo". Lo afferma Maria Teresa Baldini, deputata di Forza Italia.

"D'altronde -aggiunge- abbiamo già visto chiaramente come nella lotta a questa emergenza ci sia stata una totale mancanza di programmazione in ambito sanitario, dalla gestione degli ospedali e dei pronto soccorso in particolare, alla strutturazione di un piano vaccinale serio e puntuale. Senza prima sconfiggere il Covid, senza vaccinare quante più persone possibile in tempi rapidi, non devono e non possono esserci altri pilastri nell'azione del governo, perché senza superare questa pandemia anche cultura e turismo finiranno per sgretolarsi sotto il peso delle conseguenze economiche della crisi sanitaria che stiamo affrontando”.